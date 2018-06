’Patiënt op de eerste plaats’

Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zitten dagelijks zo’n 700 mensen niets anders te doen dan te controleren of iemand niet te veel of te weinig verzorging krijgt. Ik schat de kosten van dit logge bureaucratische apparaat al gauw op zo’n half miljard euro per jaar, terwijl die lui geen enkele patiënt zien, laat staan helpen of beter maken. Meteen sluiten zou ik zeggen, teneinde dit bedrag uit te geven aan verpleegsters, artsen en medicijnen. De tijd die wordt bespaard op administratie, kan mooi aan de patiënten worden besteed.

Roelof Keijser, Amsterdam