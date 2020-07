Verdachte aangehouden in geweldszaak rond neef Ridouan Taghi

De poging moord voltrok zich op 30 oktober vorig jaar in de omgeving van de Hopakker en de Adelaarstraat in Utrecht. De politie kwam af op een melding over drie mannen met bivakmutsen die achter een man aanrenden. Het slachtoffer werd bewerkt met hamers en een honkbalknuppel en raakte ernstig gewond.

De politie heeft inmiddels meerdere aanhoudingen verricht in de zaak. Een aantal verdachten hoort mogelijk bij een bende die liquidaties zou faciliteren door auto’s te stelen, te helen en te leveren. De bende zou zelf ook geweldsmisdrijven uitvoeren dan wel laten uitvoeren. Eerder liet het OM doorschemeren dat enkele van de verdachten mogelijk in het onderzoek naar de moord op Wiersum worden betrokken.

Moord op advocaat Wiersum

Anouar T. werd vorig jaar november aangehouden en is inmiddels een paar keer tussentijds voor de rechter verschenen. Hij zal voor de poging moord in Utrecht en de moord op Wiersum apart terecht moeten staan.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het monsterproces Marengo en wordt beschouwd als opdrachtgever van een reeks onderwereldmoorden. Derk Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in dat proces.