Advocaat vrouw (19) in misbruikrel Cyprus stapt op

De zaak tegen de vrouw zou woensdag dienen, maar aan het begin van de zitting stapte de advocaat op. Volgens ooggetuigen brak de Britse in tranen uit.

De vrouw had bij haar aangifte tegen de politie verklaard dat ze op 17 juli in haar hotel was verkracht door twaalf Israëlische jongens tussen de 15 en 18 jaar oud. Drie van hen hebben toegegeven seks met haar te hebben gehad, met wederzijdse instemming.

Later trok ze haar verklaring in, maar zondag zei de vrouw in een interview met Britse krant The Sun dat ze dat onder druk van de politie had gedaan.