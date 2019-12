Utrecht opent jacht op spookstudenten

Hoewel precieze cijfers lastig te berekenen zijn, stelt Kences (kenniscentrum studentenhuisvesting) dat 7 procent van de Utrechtse studenten die op papier thuiswonend zijn in werkelijkheid een kamer in de stad hebben. Een dure grap, aangezien de gemeente jaarlijks 1200 euro per ingeschreven inwoner ontvangt van het Rijk.

Student & Starter trok afgelopen zomer aan de bel. De partij waarschuwde spookstudenten voor de boete van 325 euro die ze riskeren.

Ook burgemeester Jan van Zanen vindt het een kwalijke zaak. ’In de stad wonen zonder er ingeschreven te zijn maakt iedere inwoner – dus ook de student – potentieel kwetsbaar, omdat er geen zicht is op situaties van bijvoorbeeld armoede, verwaarlozing, uitbuiting, overbewoning en het wonen in onveilige panden’, schrijft hij aan de gemeenteraad.

Campagne

De burgemeester kondigt diverse maatregelen aan. Zo wordt onder andere het gesprek aangegaan met studieverenigingen. Voor de start van het nieuwe collegejaar begint een campagne die studenten over de streep moet trekken.

Van Zanen hoopt 500 tot 600 studenten te motiveren zich alsnog in te schrijven. Daarmee komt een bedrag van een half miljoen euro binnen.