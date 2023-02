34-jarige Rotterdammer aangehouden voor schietpartij in café

ROTTERDAM - De politie heeft zondagmiddag een 34-jarige man in een woning in Rotterdam-Zuid aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zaterdagavond twee mannen te hebben neergeschoten in een café aan de Maashaven Oostzijde in de wijk Feijenoord. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis vervoerd, een van hen raakte zwaargewond.