Berlusconi steunt nieuwe regering niet

Berlusconi’s Forza Italia ging als bondgenoot van de Lega de verkiezingen in, maar neemt geen deel aan de nieuwe regering. De Vijfsterrenbeweging (M5S) weigerde in zee te gaan met de door schandalen geplaagde oud-premier. Die maakte uiteindelijk duidelijk de vorming van een regering met alleen M5S en de Lega niet in de weg te staan.

De oud-premier is echter niet van plan zijn voormalige bondgenoot politiek te steunen bij de vertrouwensstemming, die vermoedelijk volgende week zal plaatsvinden. „We kunnen niets anders doen dan ons besluit bevestigen om tegen te stemmen bij de vertrouwensstemming en de oppositie in te gaan”, zei Berlusconi.