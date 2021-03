Rechtbank verklaart strafzaak zieke hoofdverdachte Ruinerwold ten einde

De rechtbank in Assen besloot vanmorgen het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Daar had het OM vorige week zelf al om gevraagd, in de overtuiging dat een eerlijk proces onmogelijk zal zijn.

Volgens de rechtbank is Gerrit-Jan van D. sinds een zware hersenbloeding in 2016 niet meer in staat om de strekking van de vervolging tegen hem te begrijpen, laat staan om zich te verdedigen.

De bloeding heeft niet alleen zijn capaciteit om te praten aangetast, maar ook zijn taalbegrip. Hij begrijpt misschien nog wel dát hij terechtstaat, maar is niet meer in staat om een ingewikkeld strafproces te volgen en begrijpen. Hij is „unfit to stand trial”, aldus de voorzitter van de rechtbank vanmorgen. Hem wel vervolgen zou een schending opleveren van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Advocaat Robert Snorn van Gerrit-Jan van D. vindt het „een terechte uitspraak. De vader zou geen eerlijk proces hebben kunnen krijgen omdat hij niet in staat is om zich te verdedigen.”

Vader terug naar kinderen

Gerrit-Jan van D. zal onmiddellijk na zijn vrijlating intrekken bij zijn vijf jongste kinderen. Die zijn volgens Snorn „blij en opgelucht. Zij hebben een heel ander beeld over de manier waarop ze al die jaren met hun vader hebben geleefd. Ze vinden dat ze een goede en liefdevolle opvoeding hebben gehad en dankzij hun vader zijn opgegroeid tot volwassen, intelligente en creatieve mensen. Ze zijn meer getraumatiseerd geraakt door het feit dat ze uit de boerderij zijn gehaald, dan door de jaren ervoor. Ze hebben nooit het gevoel gehad dat ze van hun vrijheid werden beroofd.”

Advocate Corinne Jeekel die de oudste kinderen vertegenwoordigt zegt dat zij het juist „ontzettend jammer vinden dat er geen strafrechtelijk oordeel wordt uitgesproken over de gruweldaden” van hun vader. De oudste kinderen zeggen begrip te hebben voor de overwegingen van de rechtbank, maar hun gevoel is dubbel, zegt Jeekel.

’Grote zorgen om jongste kinderen’

„Ze vragen zich af of het wel klopt dat hun vader een rechtszaak echt niet zal kunnen volgen. „Er is nu wel duidelijkheid en ze kunnen hun blik op de toekomst richten. Maar ze maken zich grote zorgen over de jongste kinderen en vrezen dat Gerrit-Jan van D. hun levens weer zal gaan beheersen, met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien.”

Het Openbaar Ministerie zal nu een bevel tot onmiddellijke invrijheidsstelling geven. Gerrit-Jan van D. komt vermoedelijk later vandaag vrij.