Premium Het beste van De Telegraaf

Urbanus-kerk na herstel weer boven jan: ’Kerstmis vier jaar na de brand, emotioneel voor heel het dorp’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Ⓒ Jean-Pierre Jans

Boven de ingang van de sacristie herinneren roetvegen nog aan de brand. „Daar is het begonnen, in de meterkast”, vertelt pastoor Eugène Jongerden. „Het hele kerkdak lag eraf…” Praten we over nog maar vier jaar geleden; de mis op kerstavond zal weer hier binnen gevierd worden. „Dat is emotioneel voor heel het dorp…”