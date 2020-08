Aantal besmettingen op nertsenhouderijen blijft oplopen

Ⓒ ANP/ HH

DEN HAAG - Op een nertsenboerderij in De Rips, in de Brabantse gemeente Gemert-Bakel, is een besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het bedrijf met ongeveer 4000 moederdieren wordt zo spoedig mogelijk geruimd, melden de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw).