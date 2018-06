’Pak trucker Oost-Europa harder aan’

Er worden weer verschillende oude opties overwogen (’beprijzen’ van verkeer in de spits) om de drukte op onze wegen te kunnen beteugelen. Door die drukte vinden er ook steeds meer ernstige ongevallen plaats, met als gevolg enorme verkeersopstoppingen.

In het zuiden van ons land ligt de A67, die als een belangrijke verkeersader fungeert tussen het Duitse Ruhrgebied en wereldhavens als Rotterdam, Antwerpen en Calais. Vorige week was het weer raak toen een 23-jarige chauffeur uit Oekraïne verongelukte omdat hij met grote snelheid achter op een andere vrachtwagen reed. We weten nog niet precies de toedracht, maar we weten wel dat ’over het algemeen’ chauffeurs uit Oost-Europa minder technisch/vakkundig onderlegd zijn dan Nederlandse chauffeurs en dat hun vrachtwagens ook niet aan onze hoge onderhouds- en veiligheidseisen voldoen.

Daardoor richten ze hier – door ongevallen en files die daarop volgen – veel economische schade aan. Aangezien zij oververtegenwoordigd zijn op onze snelwegen zou het verstandig zijn om aan hen dezelfde hoge eisen te stellen.

Mario Verhees, Asten