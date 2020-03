Kabinet: komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro nodig

Bij de bekendmaking van het pakket schatte minister Hoekstra (Financiën) al dat het ongeveer 10 tot 20 miljard euro zou gaan kosten om bijvoorbeeld werktijdverkorting voor werknemers en bijstand voor zelfstandigen te betalen.

Het ministerie heeft nu ook becijferd hoeveel inkomsten de staat de komende tijd misloopt door de mogelijkheid om uitstel van belasting aan te vragen. Hoekstra houdt er rekening mee dat 50 tot 75 procent van de bedrijven om uitstel gaat vragen. Daarnaast lopen belastinginkomsten sowieso al terug omdat bedrijven nu minder winst maken.

De schatting is dat er daardoor ongeveer 35 tot 45 miljard euro minder geld binnenkomt in de komende drie maanden. Het brengt de totale ’financieringsbehoefte’ voor die periode op 45 tot 65 miljard euro, meldt Hoekstra. „Uiteraard heeft dit alles gevolgen voor de staatsschuld”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. „Dat kunnen we dragen want de overheidsfinanciën zijn op orde.” De overheid zal het geld moeten lenen op de financiële markten.

De precieze omvang is nog zeer onzeker. Hoe hoog de kosten van het pakket worden zal afhangen van hoeveel bedrijven gebruik maken van de maatregelen.