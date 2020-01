Twee jonge Nederlanders komen om bij ongeluk in Zandvliet

De auto was op de A12 richting Antwerpen tegen een vangrail geknald, over de kop geslagen en op zijn dak in de berm naast de snelweg terechtgekomen. Volgens een woordvoerder van het parket deed het ongeval zich vermoedelijk donderdagavond voor. De bestuurder zat nog op zijn plaats toen de politie arriveerde. "De passagier werd door de klap weggeslingerd."

