’Deal met getuige in zaak Sjonny W.’

De verslaafde Sabrina Oosterbeek wordt sinds vorig jaar maart vermist. Justitie denkt dat zij één van de drie vrouwen is die over een periode van veertien jaar door de Amsterdamse huisschilder op gruwelijke wijze zijn vermoord.

Hij wordt ook vervolgd voor de moorden op de Groningse prostituee Monique Roossien en de Roemeense Mirela Mos, die kort na de eeuwwisseling in en rond Amsterdam werden vermoord.

Roossien werd in 2003 doodgeslagen. De moordenaar dumpte haar lichaam aan de rand van het IJmeer.

Mos’ lichaamsdelen werden in 2004 in vuilniszakken in de hoofdstad teruggevonden.

VIDEO: Dit weten we over Sjonny W. (uitzending Telegraaf VNDG van 16 november 2017):

