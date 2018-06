Rutte bespreekt ontvoering Insiya in India

Verder wil Rutte er niets over kwijt. „Dat is niet in het belang van het vinden van een oplossing”, aldus de zegsman. Rutte is op handelsmissie in India, maar keert eerder terug voor de ministerraad vrijdag in verband met onderzoeksresultaten over MH17.

Kidnapping

Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer en ontvoerd naar India. Ze was toen twee jaar oud. Sindsdien leeft zij daar bij haar vader en hoofdverdachte van de ontvoering, Shehzad H.

Vorige maand besliste een rechter in India in hoger beroep dat Insiya voorlopig bij haar vader mag blijven. Een Indiase rechtbank had eerder besloten dat het ontvoerde meisje terug moest naar haar moeder.