Oekraïense oud-president Porosjenko verdacht van landverraad

Volgens Oekraïense media kan de oud- president voor de financiering van terrorisme, landverraad en het faciliteren van de activiteiten van een terroristische organisatie 15 jaar de bak in.

Porosjenko zou overheidsgeld gebruikt hebben om via een omweg steenkool te kopen uit mijnen in het gebied dat gecontroleerd wordt door separatisten met Russische steun, waartegen zijn eigen leger een oorlog vocht.

Verscheurd

Oekraïne’s industriële hart werd in 2014 door die oorlog verscheurd. Veel van de energiecentrales aan het Oekraïense deel van de frontlinie zijn ingesteld op het specifieke soort steenkool dat voornamelijk in separatistengebied wordt opgegraven. Een tekort daaraan zou de deals verklaren.

De oud-president is momenteel fractieleider van zijn politieke partij Europese Solidariteit en staat in peilingen steevast tweede achter de zittende president Volodimir Zelenski. Het is niet de eerste politieke concurrent van Zelenski die justitie op de korrel neemt: de leider van de pro-Russische partij ‘Voor het Leven’, Viktor Medvetsjoek, werd afgelopen lente ook aangeklaagd voor landverraad.

Op het politieke podium stonden die twee elkaar naar het leven. Als president stond Porosjenko een nationalistische koers voor: vaak in legerkleding pleitte de opperbevelhebber voor één ‘leger, taal en geloof’.

Onder één hoedje

Maar uit de tapes van de Oekraïense veiligheidsdiensten, waarin een anti-corruptiegroep afgelopen zomer in een gelikte YouTube-serie inzicht gaf, blijkt dat de twee onder één hoedje speelden. Medvetsjoek gebruikte zijn lijntje naar het Kremlin en had ontmoetingen met Porosjenko om steenkooldeals te regelen.

Oekraïne heeft een beladen geschiedenis met vervolgingen van tegenstanders van de president. De pro-Russische president Viktor Janoekovitsj sloot voormalig premier Joelia Timosjenko jarenlang op voor machtsmisbruik in een gasdeal met Rusland. Volgens de EU was die vervolging politiek gemotiveerd.

Janoekovitsj werd in februari 2014 door een volksopstand verjaagd. Drie maanden later werd Porosjenko tot president verkozen.

Pijnpunt

De scheiding van de rechtsprekende en uitvoerende macht, de rechter en de president, is een pijnpunt in de hervormingen die de EU en het IMF eisen in ruil voor hun steun sinds het begin van de oorlog in Oost-Oekraïne.