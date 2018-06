Ierland stemt over legalisering abortus

Ⓒ EPA

DUBLIN - Ruim 3 miljoen Ieren kunnen vrijdag in een referendum stemmen over legalisering van abortus. Ze moeten zich uitspreken over een grondwetsartikel dat abortus vrijwel onmogelijk maakt. Als dat wordt weggestemd, gaat de initiatiefnemer premier Leo Varadkar abortus tot drie maanden vanaf de zwangerschap legaliseren.