Minister: gemeente mag hoge middenhuur intomen

Ook Ollongren vindt het ,,ongewenst'' dat middenhuurwoningen onbetaalbaar worden doordat de huren de pan uit rijzen. Er is al een groot tekort. En door de huurstijgingen vissen mensen die op een huurwoning van tussen de 700 en 1000 euro zijn aangewezen ook bij de wel beschikbare huizen achter het net.

De minister voelt wel voor de noodknop die de beide regeringspartijen, in navolging van de werkgroep die zich over de middenhuur heeft gebogen, voorstellen. Maar gemeenten mogen slechts ingrijpen in overleg met de woningcorporaties en verhuurders. De maatregel moet tijdelijk zijn en mag marktpartijen niet afschrikken om nieuwe huurhuizen te bouwen.

’Geen dwingende regels’

Ollongren benadrukte tot opluchting van de VVD nog eens dat ze de verhuurders geen huurlimiet of andere dwingende regels wil opleggen. Het CDA verduidelijkte dat gemeenten wat de christendemocraten betreft ook vooral zouden moeten proberen van sociale huurwoningen tijdelijk middenhuurwoningen te maken om de woningnood te lenigen.

De schattingen over het tekort aan huizen met een middenhuur lopen uiteen van 60.000 tot 200.000. Rob van Gijzel van de zogenoemde Samenwerkingstafel middenhuur, die zich met het probleem bezighoudt, stelde daarom noodmaatregelen voor. Gemeenten zouden een paar jaar de stijging van huurprijzen kunnen beperken. Maar ook kunnen huurwoningen tijdelijk aan de sociale sector worden onttrokken om ze aan middeninkomens aan te bieden.