Wintersporters in stress na booster-eis: ’Eerst niet dansen, nu niet skiën met Janssen’

Premium Binnenland

Kilometer-tellertje terugdraaien op automarkt straks voorbij: ’Alleen nog maar jongens uit oude Oostblok’

Over een paar weken komt er een eind aan een uniek brokje koopmansgeschiedenis van 91 jaar. De oudste en grootste automarkt van het land verdwijnt uit Beverwijk en wordt geparkeerd op de digitale snelweg. Wat rest is de herinnering aan een bont vraag-en-aanbod-spel in de buitenlucht. Reportage over ...