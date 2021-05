Zorgen om Indiase variant corona, Britse versoepelingen staan ter discussie

In India maakte het coronavirus al ten minste een kwart miljoen slachtoffers. Ⓒ AFP

Amsterdam - De wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich grote zorgen om een variant van het coronavirus dat zich in India razendsnel verspreid heeft en nu ook in andere delen van de wereld de kop op steekt. Volgens de organisatie is de zogenoemde B.1.617 variant mogelijk besmettelijker dan andere varianten van het virus. In het Verenigd Koninkrijk waarschuwen experts dat de variant roet in het eten kan gooien voor de Britse versoepelingen die voor aanstaande maandag aangekondigd zijn.