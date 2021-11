Reptielen zijn dol op voormalig viaduct over A12

Het viaduct over de spoorlijn Arnhem - Utrecht is aangelegd bij de verbreding van de A12. Via het nieuwe viaduct kon het verkeer op de zeer druk bereden snelweg door blijven rijden tijdens de werkzaamheden. Toen het werk klaar was, is besloten om het viaduct te handhaven als faunapassage.

’Spectaculair’

Daardoor werden geïsoleerde reptielenleefgebieden met elkaar verbonden. RAVON noemt het resultaat van de passage „spectaculair”. „Kennelijk zorgt de open ligging van de oversteek met veel licht en warmte voor een ideale biotoop voor koudbloedige reptielen. In een van de bermen in de buurt leeft de grootste zandhagedissenpopulatie van Nederland”, aldus de organisatie.

De onderzoekers hebben al zes gladde slangen op het viaduct gezien, van wie er twee jongen hebben gekregen. Ook ringslangen doen het goed.