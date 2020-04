Verpleeghuis Beilen stelt raamverbod in, hoogbejaarde mag man niet meer zien

„Mijn moeder is intens verdrietig en compleet van slag”, zo vertelt Maaike aan Dagblad van het Noorden. Ze dacht eerst dat haar moeder het nieuws niet goed had begrepen, maar dat bleek toch niet het geval te zijn. „Mijn broer heeft naar een zorgmanager gebeld en die bevestigde het verhaal. Voor mijn ouders is het verschrikkelijk dat ze elkaar niet meer kunnen zien. Vooral voor mijn moeder, want zij zit heel veel alleen. Bezoek dat zij krijgt, moet ook op afstand blijven.”

De ouders van Maaike zijn 64 jaar getrouwd. Haar vader verblijft in het verpleeghuis, omdat hij een hersenbloeding heeft gehad. „Door de coronacrisis is het nog veel moeilijker, omdat bezoek niet meer mag. De ontmoetingen bij het raam waren daarom heel waardevol. Mijn moeder ging er elke dag op haar fiets naar toe.”

Volgens een woordvoerder van Icare, de instelling waar het verpleeghuis onder valt, was de vergaande maatregel nodig. „We hebben deze rigide maatregel moeten nemen, omdat er problemen ontstonden doordat mensen zich niet aan de regels hielden. Sommige bewoners deden hun raam open en dan was er ook fysiek contact. Ook als bewoners in de tuin zaten, is het wel misgegaan. Medewerkers hebben gezien dat er bewoners werden omhelsd.”

Maaike probeert nu haar ouders aan een seniorentablet te helpen, zodat ze kunnen FaceTimen met elkaar.