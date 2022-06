Premium Het beste van De Telegraaf

Familieruzie na onverwacht overlijden van man (45): wie heeft recht op de as?

Door Pieter Atsma Kopieer naar clipboard

Al driekwart jaar staat een asbus in gerechtelijke bewaring in het crematorium in Goutum. Wat ermee moet gebeuren? Het was de vraag bij een rechtszaak tussen nabestaanden van een 45-jarige man, die vorig jaar augustus onverwacht was overleden. De man had geen testament. Hij had tot 2009 een relatie gehad met een vrouw, met wie hij een dochter had en een door hem erkende stiefdochter.