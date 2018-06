Nabestaanden MH17 geschokt na harde feiten

Dat zei hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke donderdag bij een update van het onderzoek dat al jaren duurt. „Het is een slechte zaak dat de Russen ondanks onze verzoeken geen cruciale informatie willen overhandigen”, zei hij.

Nabestaanden reageren geschokt. „Wij vinden dit heel belangrijk nieuws. Voor het eerst is keihard door het JIT aangetoond dat de Russische staat actief betrokken was bij het neerhalen van MH17. Dat bewijs is nu een feit”, zegt voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17.

Ook is volgens hem nieuw dat het OM Rusland direct beschuldigt van gebrek aan medewerking en het achterhouden van informatie. „Tegen alle internationale afspraken in. Dat moet wat ons betreft zware politieke consequenties hebben. De Nederlandse regering moet nu een signaal afgeven”, vindt Ploeg.

Het net sluit zich om de daders en verantwoordelijke leiders van de aanslag op vlucht MH17 op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven. De dodelijke Buk-installatie is met 100% zekerheid afkomstig van de Russische 53e brigade in Koersk.

Bekijk ook: Rutte eerder terug uit India voor MH17

Samenwerking

De Europese Unie roept Rusland op tot „volledige samenwerking” met het JIT. „Alle staten die kunnen bijdragen aan de vervolging van de daders moeten dat doen”, zei een woordvoerster van de diplomatieke dienst van de EU. „Rusland was in dit opzicht tot nu toe niet bereid tot samenwerking.”

Het onderzoek naar de toedracht verdient steun van de hele internationale gemeenschap, aldus de zegsvrouw, verwijzend naar de resolutie van de VN-Veiligheidheidsraad daarover.