Trump boekt eerste winst in strafzaak en krijgt beoogde arbiter

Donald Trump speelt golf op een van zijn clubs. Ⓒ ANP / EPA

Washington DC - De 78-jarige Raymond Dearie is door een federale rechter als arbiter aangesteld in de zaak rondom de inval in Mar-a-Lago, het huis van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Dearie werd voorgedragen door het juridische team van Trump om als onafhankelijke special master te beoordelen of Justitie de documenten mag gebruiken die het in beslag nam bij de inval.