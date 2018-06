’Relatie met Rusland nog niet normaliseren’

„Het JIT is duidelijk: 298 onschuldige mensen aan boord van MH17 zijn gedood door een Russische raket”, schreef de Deense oud-premier op Twitter. „Om nog maar niet te beginnen over de meer dan 10.000 mensen die zijn omgekomen tijdens de Donbass-oorlog die is aangejaagd door Rusland.”

„Het Westen moet niet overwegen de relatie te normaliseren tot Rusland zijn gedrag aanpast”, concludeerde Rasmussen, nadat het JIT donderdag had bekendgemaakt dat de Buk-raket die het vliegtuig uit de lucht schoot afkomstig was van een legerbasis bij het Russische Koersk.