In opspraak geraakte Sywert van Lienden bij Buitenhof

AMSTERDAM - Opiniemaker en CDA-lid Sywert van Lienden schuift zondag aan bij het tv-programma Buitenhof om te praten over de mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Hij raakte in opspraak omdat hij ermee miljoenen euro’s verdiende, terwijl hij herhaaldelijk had gezegd de maskers belangeloos te leveren.