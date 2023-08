Nederlandse F-16’s in actie vanwege Russische bommenwerper boven Denemarken

Op Vliegbasis Volkel staan altijd twee bewapende F-16’s paraat voor het geval dat een vliegtuig ongewenst het luchtruim van de Benelux in vliegt. Dat gebeurt in samenwerking met België.

Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.

Quick Reaction Alert

Dat de F-16’s direct in actie kwamen na de signalering komt door het Quick Reaction Alert (QRA). Dit komt in actie wanneer een vliegtuig het luchtruim van de Benelux binnenvliegt zonder van tevoren een vluchtplan te hebben ingediend en zonder zich te identificeren. Dit kan gaan om zowel gevechtsvliegtuigen van andere landen als passagierstoestellen. Op Vliegbasis Volkel staan 24 uur per dag, zeven dagen per week twee vliegers en twee technici klaar om in actie te komen.