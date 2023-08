Nederlandse F-16’s in actie vanwege Russische bommenwerpers boven Noordzee

Aanvankelijk sprak Defensie op X over één Russisch toestel. Later werd verduidelijkt dat het om twee bommenwerpers ging van het type Bear T-95.

De Nederlandse straaljagers zijn volgens een woordvoerder van Defensie opgestegen en hebben een ronde gemaakt. Daardoor konden ze snel ter plaatse zijn als de Russische vliegtuigen in het door Nederland bewaakte luchtruim zouden komen. Dat dreigde te gebeuren in het noordelijke deel van de Noordzee. "Dit gebeurt niet vaak, maar het incident van vandaag toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan", schrijft Defensie in een persbericht.

Quick Reaction Alert

Op Vliegbasis Volkel staan 24 uur per dag twee bewapende F-16’s paraat voor het geval dat een vliegtuig ongewenst het luchtruim van de Benelux in vliegt. Dat gebeurt in samenwerking met België en heet het Quick Reaction Alert. Om de beurt nemen de landen de taken een aantal maanden op zich. Nederland is sinds half april weer aan de beurt.

Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.