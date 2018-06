Geen straf voor filmers Beekse Bergen

Franse toeristen stapten met hun kindje uit hun auto in de buurt van de jachtluipaarden. Het filmpje dat begin mei op YouTube verscheen werd bijna 7 miljoen keer bekeken. Het leidde wereldwijd tot verontwaardiging. Die was er ook over de filmers, want waarom deden zij niks?

„De filmers hebben juridisch niets verkeerd gedaan”, aldus het OM. „Als er een kind op hun motorkap had gelegen was het misschien een ander verhaal geweest, maar dat is hier niet aan de orde.”

