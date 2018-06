Snelle fiets Amsterdam-Schiphol

Dat laat een consortium van BAM Infra, Royal HaskoningDHV, BYCS en Mijksenaar in samenwerking met Gazelle donderdag zien. „De bereikbaarheid is dankzij de massale inzet van deze fietsen veel beter gewaarborgd. Meer medewerkers en zakenreizigers kunnen gebruik maken van de elektrische fiets op speciale paden”, aldus een woordvoerder.

Schiphol is volgens hem een van de drukste regio’s ter wereld. „Het is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven. Op en rondom het vliegveld werken 60.000 mensen en de luchthaven verwerkt dit jaar ruim 70 miljoen passagiers. Die stroom aan mensen zorgt voor steeds meer verkeersdrukte op de weg en in het ov rond Schiphol. Dat kan best anders.”

Snelfietsroute

Met het mobiliteitsconcept willen de initiatiefnemers het gebruik van de e-bike in de regio Hoofddorp-Amsterdam stimuleren, met Schiphol als middelpunt. Onder andere wordt een snelfietsroute van 22 kilometer aangelegd. Ook wordt ’fly&bike’ voor toeristen als optie bij het vliegticket gelanceerd inclusief kofferservice en is een fietsdeelsysteem in ontwikkeling.

„Aantrekkelijke fietsprogramma’s en werkgeversprogramma’s met leasemogelijkheden moeten het fietsgebruik verder bevorderen”, aldus de zegsman. Luchtreizigers die op Schiphol landen, kunnen volgens hem straks op de fiets stappen.„Voor zakelijke passagiers komt er een fietsverbinding tussen het vliegveld en de ZuidAs.”

Kleine 6 miljoen euro

Het plan kost een kleine 6 miljoen euro. De ruggengraat is de snelfietsroute, die voor 80 procent bestaat uit bestaande paden. Bij het deel dat nog ontbreekt gaat het om de aanleg van infrastructuur, verbetering van de veiligheid en plaatsing van wegwijzers.