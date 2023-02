’Vroeg lenteweer lijkt er dit jaar niet in te zitten’

De tweede helft van februari begint met een weersomslag. „Het zonnige weer wordt ingewisseld voor meer bewolking, perioden met regen en tijdelijk ook veel wind. Vooral vrijdag kan het echt onstuimig zijn”, aldus Van Wezel.

In het carnavalsweekend komt de wind weer wat tot bedaren, maar het windstille en zonnige weer van eerder deze week komt niet terug. Wel is het tot en met het weekend zacht met maxima rond of boven 10 graden. Normaal is het halverwege februari een graad of 6. Ook de nachten verlopen zacht zonder vorst.

’Soms krabben’

De rest van de maand is het waarschijnlijk licht wisselvallig. Droog weer overheerst, maar soms komen we meer onder invloed van lagedrukgebieden en passeert een neerslagzone of trekt een aantal buien vanaf de Noordzee over het land. De temperatuur komt uit rond de normale 8 graden overdag. Tijdens opklaringen in de nacht kan het licht vriezen. „De autoruiten zul je soms dus nog moeten krabben.”

Begin maart verandert er waarschijnlijk weinig. Ook dan wijzen de meeste berekeningen op normale temperaturen: 7 tot 10 graden overdag en ’s nachts 1 tot 3 graden. Af en toe regent het. Dit kunnen soms typische maartse buien zijn met hagel en natte sneeuw. Voor de tweede helft van maart tonen de weermodellen eveneens normale temperaturen, maar met een toenemende neerslagkans.