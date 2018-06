Vermiste kleuters gingen PlayStation kopen

Na ongeveer vijftien minuten werden de jongetjes aangetroffen in de buurt van de Christelijke Agrarische Hogeschool, aldus Omroep Flevoland. Ze waren op weg naar het centrum van Dronten.

Het is niet duidelijk of de twee ook geld bij zich hadden om de PlayStation meteen te kunnen afrekenen.

Veel water in buurt school

Toen de twee kleuters waren vermist, werd de politie gebeld. Medewerkers van de school en ouders hebben in de buurt gezocht. Omdat er ook veel water in de buurt van de school ligt, waren de zorgen even groot.

De school gaat de kleuters nog uitleggen dat ze in het vervolg beter moeten oppassen als ze een spelcomputer willen kopen.