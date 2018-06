Rusland ontkent: geen raketsysteem grens overgegaan

Archiefbeeld: de cockpit van de Malaysia Airlines Boeing steekt uit boven de zonnebloemenin het rampgebied van de MH17. Ⓒ ANP

MOSKOU - Rusland ontkent dat ooit een Russische raketinstallatie de grens met Oekraïne over is gegaan. Het Russische ministerie van Defensie zegt volgens Russische media dat bewijsmateriaal is gepresenteerd dat wijst op Oekraïense betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17.