Zo werd verdachte van moord op psychologe Els Slurink gearresteerd

Het lijkt erop dat A. is klemgereden en daarna uit zijn bestelbusje is gehaald. De foto is toegespeeld aan De Telegraaf en aan het Dagblad van het Noorden. De advocaat van A. wil ’noch bevestigen noch ontkennen’ dat het om zijn cliënt gaat. Die zit in beperkingen vast. De raadsman mag nergens inhoudelijk op reageren.

Jahangir A. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Slurink. Die werd in maart 1997 dood in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen aangetroffen. Eén messteek in haar hart was de psychologe fataal geworden.

Veelpleger

De aanhouding volgde na een grote campagne van het coldcaseteam over de moord. De Telegraaf en Dagblad van het Noorden onthulden dit weekend dat de naam van A. al van meet af aan in het politiedossier zat. Hij was opgenomen in een lijst met veelplegers.

Het rechercheteam werkte het scenario waarbij Slurink door een inbreker werd gedood destijds echter niet uit omdat er geen braaksporen in de woning waren aangetroffen. Jahangir A. verschijnt dinsdag voor de rechter-commissaris. Die bepaalt of hij langer blijft vastzitten. Hoe de recherche hem op het spoor kwam, is nog onduidelijk.