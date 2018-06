FvD wil actie tegen ’straffeloos’ extremisme

Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet wil van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten of links-extremisme in Nederland vaak onbestraft blijft. Aanleiding is een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum waarin wordt gesteld dat er in Nederland sprake is van een „zekere mate van straffeloosheid”.