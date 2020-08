Amsterdammer (27) opgepakt na ’bedreigen taxichauffeur’

De verdachte, een Amsterdammer, zou de taxichauffeur zondag op de Bilderdijkstraat in de Da Costabuurt hebben bedreigd.

Agenten losten een waarschuwingsschot tijdens de aanhouding van de twintiger. Hij zit ’vast voor nader onderzoek’, meldt de politie.

Schoten op ring Rotterdam

Ook in Rotterdam klonken zondagmorgen schoten, maar niet van de politie. Er is waarschijnlijk vanuit een rijdende auto op de ring van Rotterdam geschoten. Inzittenden van een andere auto alarmeerden in de vroege ochtend de politie omdat hun auto het doelwit zou zijn geweest. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie dwong beide auto’s op de A16 ter hoogte van Ridderkerk tot stilstand en benaderde de verdachten met getrokken vuurwapens. Vijf mannen uit België (22 tot 56 jaar) zijn aangehouden en er is een vuurwapen gevonden.

