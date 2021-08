Voorwaarden aan versoepelen: anderhalve meter weg, meer toegangsbewijzen en eigen bijdrage sneltest

Onder deze voorwaarden wil het kabinet per 20 september een nieuwe ronde versoepelingen doorvoeren. Kern daarvan is het loslaten van de afstandsregel. Het betekent dat er geen mondkapjes meer verplicht zijn in het openbaar vervoer en dat ook het thuiswerkdevies stopt.

Het idee was om bij groepen groter dan 75 mensen te werken met toegangsbewijzen; wie bij een evenement naar binnen wil, moet kunnen aantonen dat hij gevaccineerd, hersteld van corona of getest is. Het lijkt erop dat die groepsgrootte naar beneden wordt bijgesteld, zodat al vanaf 50 bezoekers of minder een corona-toegangsbewijs wordt gevraagd.

Eigen bijdrage aan sneltest

Omdat in dat geval meer mensen zich zullen laten testen voor toegang, overweegt minister De Jonge (Volksgezondheid) een eigen bijdrage te vragen voor zo’n test. Het is een nieuwe poging op dat vlak; toen de bewindsman in mei voorstelde een eigen bijdrage te vragen van €7,50 voor het laten afnemen van een corona-sneltest voor een toegangsbewijs, stemde de Tweede Kamer daar tegen. Het testen voor toegang is nu nog steeds kosteloos voor de consument.

Bekijk ook: Kamer stemt nipt in met verplichte betaling voor toegangstesten

Nu iedereen zich inmiddels heeft kunnen laten vaccineren, is er een andere situatie, vindt De Jonge. Voor een eigen bijdrage is een wetswijziging nodig. Dat geldt ook voor het loslaten van de anderhalve meter. Eerder deze maand stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan om toegangstesten deels door te belasten aan ongevaccineerden.

De eigen bijdrage voor een toegangstest kan een extra stimulans zijn voor (jonge) mensen om zich alsnog te laten vaccineren, zo hoopt het kabinet. Nederland nadert met nog 80.000 prikken per week weliswaar een vaccinatiegraad van 85 procent, daarmee zijn nog altijd zo’n anderhalf miljoen volwassen Nederlanders niet gevaccineerd. Het kan alsnog leiden tot 2200 tot 3400 ic-opnames en tussen de 16.000 en 32.000 ziekenhuisopnames, zo rekende De Jonge onlangs voor. „Als dat in korte tijd over de zorg heen walst, is dat te veel.”

Nodige onzekerheden

Intussen zijn er nog de nodige onzekerheden, bijvoorbeeld wat de volle klassen op de middelbare scholen betekenen voor de druk op de zorg, het seizoenseffect de invloed van de gewone griep. Daarom omkleedt het kabinet de versoepeling van 20 september met valschermen. Het is niet uitgesloten dat de datum nog schuift. Dat geldt ook voor 1 november, de datum waarop het kabinet alle maatregelen van tafel wil, zoals de beperking op de sluitingstijden van de cafés, de sluiting van de clubs en de toegangsbewijzen. De persconferentie, gepland voor 17 september, wordt waarschijnlijk vervroegd, naar dinsdag de 14de.