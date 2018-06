Besmettingsgevaar door biddende ebolalijders

De patiënten waren eerder met hulp van familie vertrokken uit het ziekenhuis in Mbandaka. Familieleden arriveerden op motoren om het ernstig zieke duo mee te nemen. Zij konden op dat punt al niet meer zonder hulp lopen, zei dokter Jean-Clément Cabrol van Artsen zonder Grenzen in Genève.

„Ze werden meegenomen naar een gebedsruimte met 50 mensen om te bidden”, zei Cabrol. „Ze werden aangetroffen om twee uur ’s ochtends. Eén van hen was al dood, de ander was stervende.” De autoriteiten proberen te voorkomen dat ebola verder om zich heen grijpt. In Mbandaka wonen zo’n anderhalf miljoen mensen.