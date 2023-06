Zuid-Afrika worstelt met mogelijke komst Poetin: ’Juridische plicht om hem aan te houden’

De top van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika moet eind augustus plaatsvinden in Johannesburg. Rusland heeft nog niet bevestigd dat Poetin zelf aanwezig zal zijn. Zuid-Afrika ziet de mogelijke komst van de Russische leider als een hoofdpijndossier. Als Poetin komt, zou hij gearresteerd moeten worden omdat het land lid is van het ICC.

Defensie-expert Patrick Bolder over de druk die wordt opgevoerd tegen de Russische president Vladimir Poetin en zijn vertrouwelingen na de drone-aanvallen op Moskou.

Een van de scenario’s die wordt besproken, is China vragen de organisatie van de top over te nemen, meldt een ingewijde tegen persbureau Reuters. Die Aziatische grootmacht heeft zich niet aangesloten bij het ICC in Den Haag. Een Zuid-Afrikaanse overheidsfunctionaris beklemtoonde dat nog geen besluit is genomen. Betrokken ministers gaan binnenkort hun opties bespreken.

Zuid-Afrika heeft al aangegeven dat alle buitenlandse leiders op de top diplomatieke onschendbaarheid genieten, maar dat zou de arrestatie van Poetin niet in de weg hoeven te staan. Onderminister Obed Bapela zei tegen de BBC dat naar nieuwe wetgeving wordt gekeken om de autoriteiten de optie te geven ICC-verdachten niet aan te houden. Het is alleen zeer de vraag of zo’n wet tijdig door het parlement kan worden geloodst.

’Juridische plicht’

De invloedrijke oud-president Thabo Mbeki voorspelde eind mei dat de top van grote opkomende economieën waarschijnlijk niet meer in Zuid-Afrika zal worden gehouden. „We hebben de juridische plicht om president Poetin aan te houden”, zei het voormalige staatshoofd op de radio. „En dat is voor ons geen optie.”

Ministers uit de BRICS-landen komen deze week alvast bijeen in Zuid-Afrika. Rusland is niet te spreken over berichten dat de top in augustus mogelijk niet meer in dat land wordt gehouden. Die kunnen volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov naar de prullenbak worden verwezen.