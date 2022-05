Minister Yesilgöz wil verspreiden 3D-wapens verbieden: ’Het is gewoon niet normaal’

„Een blauwdruk verspreiden voor 3D-wapens is echt niet oké”, zegt Yesilgöz. „Een 3D-wapen hebben is verboden. Politie en justitie hebben gesignaleerd dat dit steeds breder verspreid lijkt te worden en dat die blauwdrukken ook verspreid lijken te worden.”

De minister zegt de oproep om dat te verbieden heel goed begrijpt. „Ik ga graag het gesprek met ze aan om te kijken wat we eraan kunnen doen. Ik zou het zeker kunnen verbieden en ik denk ook dat we die kant op gaan.” De minister zegt het onderwerp ook op Europees niveau te willen bespreken. „Ik zoek eigenlijk naar de beste manier om dit te kunnen regelen. Het is gewoon niet normaal dat je een blauwdruk hebt voor hoe je een 3D-wapen kunt maken.”

De opkomst van 3D-vuurwapens lijkt niet te stuiten. Volgens politie en Openbaar Ministerie zijn deze met 3D- printers geproduceerde pistolen of semiautomatische geweren levensgevaarlijk. De recherche komt ze steeds vaker tegen bij verdachten en bij huiszoekingen.

Hobbyisten

Op internet zijn eenvoudig blauwdrukken te achterhalen, waarmee gebruikers van 3D-printers het wapentuig kunnen fabriceren. De politie vreest dat niet alleen criminelen maar ook extremisten of hobbyisten ermee aan de slag gaan. 3D-wapens zijn net zo strafbaar als gewone pistolen of revolvers, maar veel goedkoper en makkelijker te maken.

De Nationale Politie wil strafbaarheid voor het verspreiden van blauwdrukken en andere maatregelen bepleiten op een Europol-congres dat dinsdag en woensdag plaatsvindt en waaraan zeventig landen deelnemen. Vorig jaar werden er in 14 onderzoeken in Nederland 3D-geprinte vuurwapens en geprinte onderdelen in beslag genomen en ook dit jaar zijn er al diverse 3D-geprinte vuurwapens aangetroffen. Ook werden werkplaatsen aangetroffen, bestemd voor het op grotere schaal printen van vuurwapens.