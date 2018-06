Crèche: geen striptease maar jolige grap

De striptease bij kinderdagverblijf Jolie vond plaats om 10.00 uur ’s ochtends. Ⓒ THIJS ROOIMANS

UTRECHT - Kinderdagverblijf Jolie in Utrecht distantieert zich nadrukkelijk van de aantijging dat de organisatie zich schuldig heeft gemaakt aan een striptease. Volgens directeur Hanny Reuser hebben medewerkers in februari met een collega die wat aandacht nodig had, een jolige grap uitgehaald. De GGD sprak eerder van „grensoverschrijdend gedrag”.