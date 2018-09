N-Koreaanse drone maakte foto’s van THAAD

Ⓒ ANP

SEOUL - De Noord-Koreaanse drone die Zuid-Korea afgelopen week ontdekte, blijkt foto's te hebben gemaakt van het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD dat de VS hebben gebouwd. Dat meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dinsdag. Op de weg terug naar Noord-Korea stortte het onbemande vliegtuigje neer in bergachtig gebied in het oosten van Zuid-Korea, niet ver van de grens tussen de twee landen.