’Twee schippers op intensive care door giftig gas fosfine’

Dat schrijft de NOS. De schippers zouden eerst in Nieuwegein hebben gelegen maar worden overgeplaatst naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht omdat de vrouw er slecht aan toe is, meldt een collega-schipper.

De Algemeene Schippers Vereeniging ASV schrijft op sociale media dat een van de schippers in coma wordt gehouden. Ze zouden allebei langdurig zijn blootgesteld. Terwijl de norm voor fosfine 0.2 ppm is, kregen zij 15 ppm binnen, aldus de ASV.

Gevaarlijke lading

Het schip, de Fox, ligt nog steeds in de Lek in Vreeswijk. Voor de omgeving is er geen gevaar. Andere collega-schippers maken zich wel zorgen. De Fox vervoerde zonnebloemschrootpellets. Die worden gebruikt voor veevoer. Er zitten bepaalde stoffen in om het ongedierte weg te houden.

Volgens de brandweer zijn andere schepen die dezelfde lading pellets van een vrachtschip hebben overgenomen, ingeseind. Mogelijk is iets fout gegaan bij de meting van giftige stoffen. Rijkswaterstaat en de Inspectie SZW houden een vinger aan de pols.

Volgens hoofdredacteur Van der Meulen van vakblad Schuttevaer gaat het om dertien tot tweeëntwintig schepen. Vijf daarvan mogen niet meer varen. De bemanning is van boord gehaald. Ondertussen loopt het onderzoek naar de onwelwording van de schippers van de Fox nog door.