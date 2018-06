Zware straffen in Spaans corruptieproces

Van de 37 beklaagden kregen er 29 lange celstraffen opgelegd, onder wie de tweede man van het frauduleuze netwerk, Pablo Crespo, een lid van de PP uit Galicië die 37,5 jaar cel kreeg.

De PP wist volgens de rechters niet precies waar het duistere geld van corrupte ondernemers en politici vandaan kwam, maar profiteerde er graag van, meldden Spaanse media. De partij moet wegens deze fout 245.000 euro boete betalen.

Achterdochtige politicus

De zaak is in 2007 aan het rollen gebracht door een achterdochtig politicus van de PP. De zaak heet Gürtel (gordel), de Duitse vertaling van de achternaam van het brein achter het systeem, Correa. In de jaren 2001-2009 is onder zijn leiding smeergeld van bedrijven voor contracten bij bepaalde regionale overheden geïnd en weggesluisd. De geldstroom zou zijn bijgehouden in een geheime boekhouding die Bárcenas bijhield. Die heeft ook steekpenningen over betrokkenen verdeeld.

Het is het grootste corruptieschandaal in Spanje sinds het herstel van de democratie in de jaren zeventig. De PP is met de boete de eerste partij die wegens corrupte praktijken is veroordeeld. De huidige premier Mariano Rajoy heeft als getuige in het proces verklaard niets van de zaak te hebben geweten. Hij leidt een minderheidsregering die nu nog wankeler lijkt.