Trump zegt ontmoeting met Kim Jong-un af

Trump vindt het topoverleg op dit moment niet opportuun gezien de recente vijandige uitlatingen van Kim. Hij zegt te hopen dat de meeting, waarnaar hij had uitgezien, op een ander moment wel kan doorgaan.

„Een oprecht treurig moment in de geschiedenis”, schrijft Trump. De ontmoeting stond op 12 juni gepland in Singapore. „Ik keek er erg naar uit om erbij te zijn met je”, vervolgt hij. „Helaas, na de woede en openlijke vijandigheid in je laatste verklaring, voelt het ongepast om deze ontmoeting te hebben.”

Als Kim van gedachten verandert ten aanzien van de top, dan moet hij niet aarzelen hem te schrijven of te bellen, voegde Trump er nog aan toe. Hoe het nu verder gaat, is een open vraag. Trump gaf al eerder blijk van twijfel over het doorgaan van het topoverleg dat moet leiden tot een kernwapenvrij Korea. „Het kan zijn dat 12 juni niet lukt”, zei hij dinsdag vóór een gesprek met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in Washington.

De VS eisen dat Kim onmiddellijk zijn hele nucleaire wapenarsenaal duurzaam en controleerbaar vernietigt. Noord-Korea zei donderdag met het opblazen van tunnels in Punggye-ri een locatie voor kernproeven te hebben vernietigd. Dat gebeurde in de aanloop van de inmiddels afgeblazen ontmoeting.