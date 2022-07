Vrouw opgepakt die meer dan 100 rijexamens aflegde voor anderen

Premium Binnenland

Had Marco O. rol in ’musicalmoord’?

De man die wordt verdacht van het doodsteken van de 47-jarige Pascal Zwartjens in Delft, was eerder in beeld als verdachte in een bijna 33 jaar oude moordzaak. Het gaat om de moord op medicijnstudente Wilma Bres (32), die op 15 juli 1989 in Delft op beestachtige wijze werd doodgestoken.