Hele zomervakantie in de regen: ’Maar drie droge dagen gehad’

Doetinchem - Voor de kampeerders in eigen land zijn het pittige tijden. Al weken krijgen ze de ene na de andere plensbui over zich heen. De trend van de natte maand juli, heeft zich de eerste week van augustus doorgezet. Het aantal spontane boekingen op campings maakt een vrije val, meldt woordvoerder Bas van Mill van Stichting Vrije Recreatie. Dat is ook merkbaar op camping De Wrange in Doetinchem.

Sandra Dreef uit Ede gaat met haar kinderen Emy en Jamy naar het binnenbad. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap