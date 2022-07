Plofkraken in een klap weer terug? ’Slagingskans is dik onder de tien procent’

De plofkraak, tien jaar geleden nog een ware plaag, is in Nederland met uitsterven bedreigd. Rond elke pinautomaat is inmiddels zo’n bastion van veiligheidsmaatregelen opgetrokken dat deze tak van misdaad niet meer loont. Ook de kraak van zondagnacht leverde geen buit op voor de daders die op een scooter vluchtten.

Toch volgt de politie de kwestie met argusogen, want een week daarvoor had er ook al een scooterduo toegeslagen in Amsterdam. Drie explosies, een verwoeste tabakszaak, iemand die hinkend het toneel verliet en twee daders die op twee wielen wegscheurden van de plaats delict. „Dit jaar hadden we nog maar drie plofkraken”, zegt Jos van der Stap van de politie. „En nu twee erbij. Nog steeds zijn de cijfers ontzettend laag, want vorig jaar hadden we er twaalf, het jaar ervoor dertig en het jaar daarvoor 72. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er vanaf zijn. Sinds 2017 zien we natuurlijk de verschuiving naar Duitsland. Maar die daders kunnen ook terugkeren naar Nederland.”

Bankovervallen

De politie vergelijkt de plofkraak met het fenomeen bankovervallen. In de jaren tachtig en negentig waren er honderden bankovervallen per jaar, nu nul. Dankzij steeds verdergaande veiligheidsmaatregelen, waardoor het personeel zelf uiteindelijk onmogelijk nog bij het geld kon komen. De wedstrijd met de bankovervallers was toen gewonnen. Die kant gaat het ook op met de plofkraak die na 2010 ineens populair werd onder misdadigers. „De daders zijn van snelle auto’s overgegaan op scooters en van gasflessen naar zware explosieven. Er zit een grens aan wat je daartegen kunt doen, de volgende stap is dus een systeem dat de biljetten automatisch vernietigt.”

De slagingskans is miniem. „Dik onder de 10 procent”, zegt Van der Stap. „Als de kans op succes om wat voor reden dan ook toeneemt, zal het fenomeen weer terrein winnen. We adviseren banken, Geldmaat en bedrijven rechtstreeks als de modus operandi verandert.”

Duitsland

Ondertussen zitten de Duitsers met onze daders opgescheept. „Je praat daar over 317 plofkraken afgelopen jaar. Dit jaar zijn het er al 214. Dat zijn dan alleen nog maar de plofkraken waarvan we zeker weten dat er een Nederlandse link is.” De Nederlandse politie heeft vaste medewerkers in het buurland om te assisteren.

De verschuiving komt onder meer doordat in Nederland contant geld nog slechts een marginale rol speelt. Het aantal cashtransacties is sinds 2011 van rond de 60 naar 25 procent gedaald. De Duitsers daarentegen betalen nog 65 procent van de betalingen contant. Er zijn daar maar liefst 65.000 geldautomaten.