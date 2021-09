Politiechef is vrijheden zware criminelen in gevangenis beu: ’Hoe humaan moet het zijn?’

Binnenland

Explosief Venlo onschadelijk gemaakt, bewoners terug naar huis

De geëvacueerde bewoners van een flat en ongeveer tien woningen in Venlo kunnen terug naar huis. Dat liet de politie vlak voor 14.00 uur weten nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een explosief in een auto op de Gebroeders Wienerstraat in de Limburgse stad onschadelijk had gemaakt.