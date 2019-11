Aanklager zet eigen dochter (13) in als lokaas voor pedofiel

De aanklager gaf zijn dochter opdracht om heen en weer te lopen door het park, in afwachting van de vermeende pedofiel. De aanklager verstopte zich in de struiken en filmde met zijn mobiele telefoon hoe de man zijn dochter even later inderdaad benaderde. Met de beelden stapte hij naar de politie, die vervolgens de 76-jarige Ali Mohammad Lajmiri oppakte.

Meerdere pogingen

Tegenover de politie zou de aanklager hebben toegegeven dat hij meerder keren heeft geprobeerd de man te lokken en dat het uiteindelijk ook lukte. Volgens de politie gaf de aanklager zijn dochter de bedenkelijke opdracht om zich te laten benaderen door de man, maar weg te lopen zodra de verdachte haar op intieme plekken probeerde aan te raken.

Op de beelden van de aanklager is te zien zijn dat de verdachte een arm om het kind slaat en haar stevig vasthoudt. Ook zou de man geprobeerd hebben het kind te kussen. De geschrokken dochter besloot daarop weg te rennen, de verdachte volgde haar. Daarbij zou de aanklager zijn dochter tot twee keer toe uit het oog zijn verloren.

Foto’s

De aanklager zou tot de actie hebben besloten nadat zijn dochter thuis vertelde dat ze seksueel was lastiggevallen in het park. Begin november ging de aanklager al eens zelf op onderzoek uit en maakte daarbij een aantal foto’s van mannen in het park. Zijn dochter wees vervolgens de vermeende dader aan.

Amerikaanse media zeggen te weten om welke aanklager het gaat, maar zijn naam niet bekend te maken uit privacy-overwegingen voor het kind. Een hogere justitiële autoriteit heeft het onderzoek op zich genomen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. De verdachte ontkent dat er kwade bedoelingen in het spel waren. De politie is niet blij met de actie omdat er al een onderzoek tegen de man liep.

Volgens experts die Mercury News sprak, is geen sprake van uitlokking omdat de verdachte niet met een truc naar het meisje is gelokt. De lokale politie keurt de opsporingsmethode van de vader van het meisje af en zegt dat burgers in deze situaties niet het heft in eigen hand moeten nemen.